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Газета.ру

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Лидер АдГ связал провал ХДС на выборах с усталостью немцев от Украины

Лидер АдГ связал провал ХДС на выборах с усталостью немцев от Украины

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла связал провал Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании с усталостью немцев от финансирования Украины и санкций.

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