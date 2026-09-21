Лидер АдГ связал провал ХДС на выборах с усталостью немцев от Украины

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла связал провал Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании с усталостью немцев от финансирования Украины и санкций.
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