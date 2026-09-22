‼️🇺🇦🏴‍☠"Чтобы по дороге не разбежались": Офицер ВСУ показал, как мобилизованных везут в учебный центр — в автобусе с решётками и под вооружённым конвоем Онистрат заявил, что без таких мер часть мужчин могла бы сбежать по дороге и сразу отправиться в СОЧ (СЗЧ).