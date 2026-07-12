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Мода и Шоу-бизнес

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«Я не могу иначе»: биография, песни, взлеты и трагедии Валентины Толкуновой

«Я не могу иначе»: биография, песни, взлеты и трагедии Валентины Толкуновой

Ее нежный голос — узнаваемый, теплый, проникающий в самое сердце — знаком каждому. Валентина Толкунова была символом целой эпохи на эстраде, а ее песни о самом главном — любви, маме, родине — звучат до сих пор и трогают до глубины души.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
никогда не нравилась савейская сопливая эстрада - все эти толкуновы, воронцы, германы, зыкины..... вызывала рвотные позывы
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4 н.