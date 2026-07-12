«Я не могу иначе»: биография, песни, взлеты и трагедии Валентины Толкуновой

Ее нежный голос — узнаваемый, теплый, проникающий в самое сердце — знаком каждому. Валентина Толкунова была символом целой эпохи на эстраде, а ее песни о самом главном — любви, маме, родине — звучат до сих пор и трогают до глубины души.