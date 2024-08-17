МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наше дело правое
    После войны опустевшие территории займут сионисты.Запад перешёл к н...
  • Е Пронина
    только руководство наше этого понять никак не хочет,что они пойдут до конца,и никаких переговоров им не надоВторжение в Курск...
  • Mikhail Stepanov
    А не пора ли кончить этого лохматого педераста?"Сейчас самое вре...

БЕЛОУСОВ ВЕРНУЛ В ВОЙСКА ЦАРСКУЮ ТРАДИЦИЮ: ГЕРОЯМ – ПОЧЁТ, ТРУСАМ – ПУБЛИЧНЫЙ ПОЗОР

БЕЛОУСОВ ВЕРНУЛ В ВОЙСКА ЦАРСКУЮ ТРАДИЦИЮ: ГЕРОЯМ – ПОЧЁТ, ТРУСАМ – ПУБЛИЧНЫЙ ПОЗОР

Министр обороны России возобновил царскую традицию направлять депеши отличившимся в боях полкам. "Если полк проявлял нерешительность, и даже трусость - об этом тоже объявлялось письмом по всем войскам", - добавил военкор Сладков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх