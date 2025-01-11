Две позитивные новости и минутка расслабленного прагматизма (про санкции, SDN и всё такое)

Кримсон Дайджест В то время как российский рыночек акций истерит (это надо было 2–3 недели назад делать, но ритейл-торгуны на Мосбирже сложных американских источников не читают, они на мир смотрят глазами тг-помоек и машинных переводов CNN в российских СМИ) из-за анонсированных американских санкций, есть две позитивных для нас (и очень негативных для официального Киева) новости из Вашингтона.