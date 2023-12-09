Опра Уинфри опровергла слухи о использовании препаратов для похудения

Знаменитая телеведущая Опра Уинфри поделилась секретом своего похудения. В интервью журналу Entertainment Tonight она рассказала, что сбросила 18 килограммов за последний год без помощи каких-либо препаратов.
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