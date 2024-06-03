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Крымское информационное агентство

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Главные крымские водохранилища накопили свыше 80% запасов воды.

Главные крымские водохранилища накопили свыше 80% запасов воды.

Все четыре основные водохранилища Крыма в июне наполнены, дефицита воды нет. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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