Главные крымские водохранилища накопили свыше 80% запасов воды.

Все четыре основные водохранилища Крыма в июне наполнены, дефицита воды нет. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.