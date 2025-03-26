5 неординарных многоквартирных домов, которые заставят по-другому взглянуть на городскую застройку

Когда речь заходит о застройке жилых кварталов, то сразу возникают картинки с однообразными бетонными коробками многоквартирных домов, выстроенных параллельно, под углом или перпендикулярно другу, которые и образуют лабиринты унылых дворов.
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