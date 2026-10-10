Хорошие игры, которые вы могли пропустить в сентябре

В новом выпуске вас ждут бодрый киберпанк-шутер, красочный рогалик от авторов Halo и Torchlight, возвращение культового экшена 1999 года, «французская Civilization», психологический триллер по «Божественной комедии», текстовая RPG про вампиров, секс и дружбу — и другие интересные игры.