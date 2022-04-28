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"Чайф" и "Джин" дали концерт перед ранеными российскими бойцами

"Чайф" и "Джин" дали концерт перед ранеными российскими бойцами

Пока присосавшиеся к бюджетному финансированию мерзавцы от культуры морщат свои бездарные лбы в лицемерном негодовании, группы "Чайф" и "Джин" дали концерт для раненых солдат и офицеров нашей Армии в одном из госпиталей? передаёт tg-канал «МИГ».

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