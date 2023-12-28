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Академик Зеленый заявил, что "Луна-27б" может отправиться на Северный полюс Луны

Академик Зеленый заявил, что "Луна-27б" может отправиться на Северный полюс Луны

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый сообщил, что автоматическая межпланетная станция "Луна-27б" может быть запущена на Северный полюс или обратную сторону естественного спутника Земли.

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