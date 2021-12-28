Политика как она есть

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Пока мы экономически слабые, НАТО с нами считаться не будет. И винить мы в этом можем только себя

Пока мы экономически слабые, НАТО с нами считаться не будет. И винить мы в этом можем только себя

Демонстрация силы с нашей стороны — блеф. И мы это знаем, и американская разведка Материал комментируют: Николай Платошкин Предстоящие переговоры России и НАТО обсудили с экс-дипломатом, лидером движения «За новый социализм» Николаем Платошкиным.

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