Пока мы экономически слабые, НАТО с нами считаться не будет. И винить мы в этом можем только себя

Политика как она есть

Демонстрация силы с нашей стороны — блеф. И мы это знаем, и американская разведка Материал комментируют: Николай Платошкин Предстоящие переговоры России и НАТО обсудили с экс-дипломатом, лидером движения «За новый социализм» Николаем Платошкиным.