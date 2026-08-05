Миссия невыполнима: Запад не сможет вернуть Украине освобожденные Россией территории

У Запада может никогда не получиться забрать у России ее новые регионы на Украине. Об этом исследователь из американского «Института изучения войны» Джордж Баррос заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент .
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