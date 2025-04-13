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Верховный суд России определил порядок выплат за погибших в спецоперации

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что компенсации за потерю военнослужащего в ходе специальной военной операции (СВО) могут быть предоставлены только родителям, которые добросовестно выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка в период его детства.

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