Верховный суд России определил порядок выплат за погибших в спецоперации

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что компенсации за потерю военнослужащего в ходе специальной военной операции (СВО) могут быть предоставлены только родителям, которые добросовестно выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка в период его детства.
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