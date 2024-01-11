Смертоносная угроза: почему ВСУ стоит больше всего опасаться «Ланцетов»

Беспилотники «Ланцет» несут смертоносную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевикам стоит больше всего их опасаться, потому что они совершенно не подвержены атакам систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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