НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Хинштейн анонсировал точечную выдачу сертификатов жителям приграничья

Хинштейн анонсировал точечную выдачу сертификатов жителям приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил после встречи с жителями трех приграничных районов — Кореневского, Беловского и Хомутовского, что планируется проработать возможность точечной выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам из тех населенных пунктов, где степень разрушений после атак ВСУ составляет менее 80%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх