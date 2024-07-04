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Аргументы недели

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Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить у Зеленского, «где наши деньги»

Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить у Зеленского, «где наши деньги»

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин попросила экс-ведущего телевизионного канала Fox News Такера Карлсона спросить у президента Украины Владимира Зеленского, «где наши деньги».

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