Майкл Портер может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной

Форвард «Наггетс» Майкл Портер испытывает проблемы со спиной, которые ставят под вопрос его дальнейшее участие в матчах сезона-2021/22.

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