ГАТИ и «Управление по мониторингу» провели профилактический визит в Приморский район

Поводом стала проблема парковки во дворах Муниципального округа №65 В этом МО в 2024 году зафиксировали порядка 100 нарушений правил парковки, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.
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