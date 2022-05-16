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ЦСКА уведомил клубы Евролиги о том, что собирается выступать в сезоне-22/23

Московский ЦСКА разослал официальные письма в клубы Евролиги, в которых проинформировал их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

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