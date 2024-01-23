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Сибирские генетики ищут причину развития ожирения у женщин

Сибирские генетики ищут причину развития ожирения у женщин

Научные исследования, проводимые сибирскими генетиками из Института цитологии и генетики СО РАН, направлены на выяснение факторов, влияющих на развитие ожирения у женщин в городской европеоидной популяции.

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