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Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле ожидается новое масштабное землетрясение

Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле ожидается новое масштабное землетрясение

В Турции поизойдет новое масштабное землетрясение, которое настигнет Стамбул. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

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