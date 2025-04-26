Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле ожидается новое масштабное землетрясение

В Турции поизойдет новое масштабное землетрясение, которое настигнет Стамбул. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
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