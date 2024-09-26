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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Джонсон: «Арсенал» – главная угроза «Сити», но в этой гонке три лошади. «Канониры» громко стучат в дверь и не уйдут. Они были близки к победе на «Этихаде», чего никому не удается»

– После насыщенного матча на «Этихаде», завершившегося ничьей 2:2, кто, по вашему мнению, представляет наибольшую угрозу для «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги – «Арсенал» или «Ливерпуль»? – Думаю, этот вопрос открыт, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы, наверное, назвал «Арсенал».

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