Глен Джонсон: «Арсенал» – главная угроза «Сити», но в этой гонке три лошади. «Канониры» громко стучат в дверь и не уйдут. Они были близки к победе на «Этихаде», чего никому не удается»

– После насыщенного матча на «Этихаде», завершившегося ничьей 2:2, кто, по вашему мнению, представляет наибольшую угрозу для «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги – «Арсенал» или «Ливерпуль»? – Думаю, этот вопрос открыт, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы, наверное, назвал «Арсенал».