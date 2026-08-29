Element Solutions и Solstice Advanced Materials расторгли соглашение о слиянии

Майами, США — Диверсифицированная технологическая компания Element Solutions Inc (NYSE: ESI), являющаяся ведущим мировым производителем специализированных химических материалов для микроэлектроники и промышленности, сообщила о взаимном расторжении соглашения о слиянии с компанией Solstice Advanced Materials Inc.
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