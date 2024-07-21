Сбой системы регистрации пассажиров произошел в аэропорту Новосибирска

t.me/Западно-Сибирская транспортная прокуратура В аэропорту Новосибирска произошел сбой в работе систем электронной регистрации пассажиров, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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