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Сбой системы регистрации пассажиров произошел в аэропорту Новосибирска

Сбой системы регистрации пассажиров произошел в аэропорту Новосибирска

t.me/Западно-Сибирская транспортная прокуратура В аэропорту Новосибирска произошел сбой в работе систем электронной регистрации пассажиров, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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