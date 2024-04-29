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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Поговорим о древних и красивых культурных традициях, которыми мы с удовольствием обменивается с их носителями

Поговорим о древних и красивых культурных традициях, которыми мы с удовольствием обменивается с их носителями

# Чернильница Незаменимый таксист сделал огромную лужу прямо на парковке, на этом он не остановился Друзья, а вот давайте сегодня не будем о преступлении и наказании, давайте поговорим о древних и красивых культурных традициях, которыми мы с удовольствием обменивается с их носителями.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Разве нынче есть органы защиты правопорядка? На мой взгляд, нынешние органы защиты правопорядка перевоплотились в органы создания беспорядка и беспредела, не без участия которых  в стране преобладают хаос и разрушения. И если сам российский народ не наведет порядок в своей стране, России может не стать.
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3 час.
Валерий Шляхтин
Пока не ликвидируют диаспоры, как рассадник коррупции и криминала, проблемы с мигрантами будут продолжаться.
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3 час.
Вячеслав Денисов
Вы неправы! Нынешние органы настроены на охрану существующего устройства общества, в котором одним можно воровать и грабить, а другим помалкивать в тряпочку.
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3 час.

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