Поговорим о древних и красивых культурных традициях, которыми мы с удовольствием обменивается с их носителями

вп

валентина пожиленко

Разве нынче есть органы защиты правопорядка? На мой взгляд, нынешние органы защиты правопорядка перевоплотились в органы создания беспорядка и беспредела, не без участия которых в стране преобладают хаос и разрушения. И если сам российский народ не наведет порядок в своей стране, России может не стать.