Жителей Смоленской области приглашают стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

В преддверии старта пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров.
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