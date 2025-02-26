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Смоленская Газета

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Жителей Смоленской области приглашают стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

Жителей Смоленской области приглашают стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

В преддверии старта пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров.

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