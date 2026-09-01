Певица MARGO заявила, что любила школу из-за красивых женихов и пиццы

Певица MARGO поделилась с «Газетой.Ru» самыми яркими воспоминаниями о школе. Она призналась, что любила ходить на занятия из-за красивых парней и пиццы в столовой.
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