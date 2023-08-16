Афиша@Mail.ru

3 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Стрижкова
    ну до чего же дурында. Кому она здесь нужна, старая кошелка?Вайкуле заявила, ...
  • Марина Стрижкова
    😂Вайкуле заявила, ...
  • Людмила
    Согласна, а зачем? В ее возрасте ,  кому она нужна?  Но на корпоратив за деньгами побежит как миленькая. Ведь Россию ...Вайкуле заявила, ...

В честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею

В честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею

Харрисон Форд посетовал, что его имя обычно дают животным, «которые пугают детей»Исследователи обнаружили в Перу новый вид змей и назвали его в честь актера Харрисона Форда, известного в том числе по франшизе «Индиана Джонс» Стивена Спилберга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх