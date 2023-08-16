В честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею

Харрисон Форд посетовал, что его имя обычно дают животным, «которые пугают детей»Исследователи обнаружили в Перу новый вид змей и назвали его в честь актера Харрисона Форда, известного в том числе по франшизе «Индиана Джонс» Стивена Спилберга.