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  • Natalija Osminina
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Как беженцы проливают свет на дальнейшие планы Запада

Как беженцы проливают свет на дальнейшие планы Запада

ШЁПОТ  КРЕМЛЯ Здравствуйте, сегодня многие гадают, бросят ли США и Запад наших соседей из-за событий в Израиле и тупика в конфликте с Россией.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Гипс снимают- клиент уезжает!
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