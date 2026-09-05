Citi сдвигает прогноз снижения ставки ФРС на июнь 2027 года

Citigroup отложил прогноз возобновления снижения ставок ФРС на июнь 2027 года. Причиной пересмотра стал отчёт по занятости за август, который оказался значительно сильнее ожиданий и снизил необходимость в краткосрочном смягчении денежно-кредитной политики.