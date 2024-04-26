Омичи считают отдыхом посещение храмов и мечетей - туда ходят чаще, чем в музеи и на выставки. Такие данные приводит Омскстат.
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Омичи считают отдыхом посещение храмов и мечетей - туда ходят чаще, чем в музеи и на выставки. Такие данные приводит Омскстат.