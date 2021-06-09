Лорд-хранитель Ботанического сада

«Идея создания Эдемского сада всегда жила в сердцах людей, хотя условия для этого не всегда были благоприятны… Декоративное садоводство и цветоводство появляется на арене человеческой жизни, когда первые материальные потребности удовлетворены».
«Идея создания Эдемского сада всегда жила в сердцах людей, хотя условия для этого не всегда были благоприятны… Декоративное садоводство и цветоводство появляется на арене человеческой жизни, когда первые материальные потребности удовлетворены».
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