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Закон, порядок, государство

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Обширная деловая и культурная программа ждала делегацию ЕАО на выставке-форуме "Россия"

Обширная деловая и культурная программа ждала делегацию ЕАО на выставке-форуме "Россия"

Насыщенной на мероприятия выдалась Международная выставка-форум "Россия" (0+) в Москве для делегации ЕАО, которую возглавил губернатор Ростислав Гольдштейн.

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