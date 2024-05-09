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Туктамышева прилетела в Португалию: «Днем здесь поднимается до 30 градусов. Грустно слышать, когда у вас снег, но не могу не поделиться радостью»

Чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале видео из аэропорта Лиссабона. «Я хочу записывать побольше видео из этого путешествия, больше кружочков – чтобы вы тоже могли прочувствовать эту страну.

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