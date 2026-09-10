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Трамп пообещал американцам по $5 тыс. за победу республиканцев в конгрессе

Трамп пообещал американцам по $5 тыс. за победу республиканцев в конгрессе

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп пообещал дать каждому взрослому американцу по 5 тысяч долларов, если республиканцы одержат победу на промежуточных ноябрьских выборах в обе палаты конгресса.

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