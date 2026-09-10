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В КДК объяснили наказание для Лещука и Лунева из-за кричалки в адрес «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказания вратарей московского «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева за провокационные действия в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака».

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