Предупреждения проигнорированы: мог ли Магдебург избежать трагедии

Источник, близкий к правительству Саудовской Аравии, сообщил агентству Франс Пресс, что власти Саудовской Аравии ранее запрашивали экстрадицию главного подозреваемого в пятничном нападении на рождественскую ярмарку в Германии, а несколько немецких ведомств признали, что получали предупреждения о нем.