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Тренер Рыбакиной: «Елена понимает, что нужно для победы на «Большом шлеме», и мы все в команде это понимаем»

Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков рассказал, как чемпионка «Уимблдона» психологически перенесла ранний вылет с US Open.

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