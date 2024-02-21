Чонгук ответил на предложение Тэхена о спарринге между ними: «Он мне не противник»

Пока все мемберы проходят обязательную военную службу, новостей о них днем с огнем не сыщешь. И если уже практически «дембеля» Джин (Jin), Джей-Хоуп (J-Hope) и RM могут выходить в увольнения и оставлять хоть какие-то интересные послания для АРМИ, то Чонгук и ТэХен, только начиная свой армейский путь, практически не появляются в интернет пространстве, заставляя своих поклонников волноваться.