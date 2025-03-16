Доставка пары ТМ-62 прямо в подвал к противнику силами наземного робота-курьера из отряда «Шторм» 33-го мотострелкового полка, село Тарасовка (между Покровском и Константиновкой).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Доставка пары ТМ-62 прямо в подвал к противнику силами наземного робота-курьера из отряда «Шторм» 33-го мотострелкового полка, село Тарасовка (между Покровском и Константиновкой).
Свежие комментарии