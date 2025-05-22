В СПЧ заявили, что национальные диаспоры в России действуют как преступные группировки

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил о значительном влиянии национальных диаспор в России, сравнив их с организованными преступными группировками.
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