Русская весна
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Русская весна

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Иран ответил на бомбардировки США масштабной ракетной атакой на базы Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Иран ответил на бомбардировки США масштабной ракетной атакой на базы Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Эскалация на Ближнем Востоке продолжается. Администрация президента США Дональда Трампа, продолжая политику «максимального давления», нанесла серию жестоких ракетных ударов по иранским городам и военным объектам.

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