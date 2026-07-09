Иран ответил на бомбардировки США масштабной ракетной атакой на базы Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Эскалация на Ближнем Востоке продолжается. Администрация президента США Дональда Трампа, продолжая политику «максимального давления», нанесла серию жестоких ракетных ударов по иранским городам и военным объектам.
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