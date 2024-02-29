«Парный игрок»: как Барановская уживается с партнерами по съемкам

Телеведущая Юлия Барановская назвала себя «абсолютно парным игроком». Она, по собственному признанию, может сработаться с любым партнером по студийной площадке, что подтверждает вся ее карьера на телевидении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии