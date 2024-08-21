Financial Times: атака ВСУ на Курскую область была ошибкой

А вот об ошибках, которые допустил Киев и командование ВСУ, уже открыто говорят на западе. По мнению Financial Times атака на приграничье Курской области не замедлила, а ускорила продвижение российских сил на Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии