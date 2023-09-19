Более 1 200 боеприпасов времен ВОВ подняли со дна бухты Гильзовая и уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе

В бухте Гильзовая у берегов Севастополя водолазы МЧС России ведут работы третий год подряд. Порядка 1 200 боеприпасов времён Великой Отечественной войны подняли из воды и уничтожили за один день.
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