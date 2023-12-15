СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму

Директор спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдан Гапон был опрошен после того, как дети 14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» пожаловались президенту России на состояние зала.
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