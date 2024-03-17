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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Лучше бы реагировали на жалобы людей в работе ЖКХ.Затопила верхняя квартира нашу квартиру по всему периметру.Потолки и стены коричневые.Куда не обращались, везде отмахиваются.
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21 час.
НН
Надежда Никитина
С чем их поздравлять, разве с полным отсутствием работы, как таковой по всем направлениям. Воры, бездельники если не хуже.
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19 час.

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