Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Лучше бы реагировали на жалобы людей в работе ЖКХ.Затопила верхняя квартира нашу квартиру по всему периметру.Потолки и стены коричневые.Куда не обращались, везде отмахиваются.

НН

Надежда Никитина

С чем их поздравлять, разве с полным отсутствием работы, как таковой по всем направлениям. Воры, бездельники если не хуже.