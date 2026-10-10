Переговоры США и Украины досрочно завершены из-за сделки по российскому дизелю

Переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной, запланированные на 9 и 10 октября 2026 года в Майами, были досрочно завершены из-за заявления американского президента Дональда Трампа о заключении сделки с Россией по поставкам дизельного топлива.
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