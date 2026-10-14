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Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17

Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17

ColorOS 17 начнут распространять 29 октября, а обновление продлится до начала 2027 года Oppo, OnePlus и Realme объявили график глобального распространения ColorOS 17 на базе Android 17.

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